Der Kurs des Euro ist am Dienstagvormittag etwas gestiegen. Die Gemeinschaftswährung konnte kann einen Teil der deutlichen Verluste vom Wochenauftakt wettmachen. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0275 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Vorabend bis auf 1,0223 Dollar gefallen war und am früheren Dienstagmorgen bei 1,0250 Dollar notiert hatte.

22.11.2022 12:46