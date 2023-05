Der Kurs des Euro hat am Montag etwas nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Abend mit 1,0712 US-Dollar gehandelt. Am Morgen war der Euro noch zeitweise bis auf knapp 1,0744 Dollar gestiegen. Mit den erneuten Verlusten nähert der Kurs sich seinen jüngsten Tiefs. Am Freitag war der Euro bis auf 1,0702 Dollar gesunken. Dies war der niedrigste Stand seit März gewesen.

29.05.2023 19:26