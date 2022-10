Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro ebenfalls im Plus. Mit 0,9703 Franken hat die Gemeinschaftswährung auch wieder die 0,97er-Marke geknackt. Auch der Dollar notiert im Tagesverlauf zum Franken noch im Plus. Am späten Nachmittag liegt der Kurs mit 0,9885 Franken aber wieder tiefer als noch am Mittag bei knapp über 0,99 Franken.