Der Euro ist am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0672 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend. In der Nacht auf Montag wurde mit 1,0656 Dollar der tiefste Stand seit gut einem Monat markiert.

13.02.2023 07:33