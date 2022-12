Die EZB hob am Donnerstag zwar ihre Leitzinsen erwartungsgemäss um 0,5 Prozentpunkte und damit etwas weniger deutlich an als zuletzt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte aber nicht nur weitere Zinsanhebungen in Aussicht. Sie machte auch klar, dass die Anhebungen im aktuellen Tempo erfolgen dürften, um der hohen Inflation Herr zu werden. Damit erwischte Lagarde die Finanzmärkte, die wegen der schwächelnden Konjunktur auf ein baldiges Ende des geldpolitischen Straffungskurses gesetzt hatten, auf dem falschen Fuss.