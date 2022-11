Am Markt war von einer stärkeren Nachfrage nach dem US-Dollar die Rede, was im Gegenzug den Euro und viele andere wichtige Währungen belastet habe. Zuletzt hatte ein überraschend starker Rückgang der Inflation in den USA die Spekulation auf weniger stark steigende Zinsen verstärkt, was den Dollar deutlich unter Druck gesetzt hatte. Nun fragten sich die Anleger, ob der jüngste Kursrutsch der US-Währung übertrieben gewesen sein könnte.