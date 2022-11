Belastet wurde der Euro zum Wochenstart durch den etwas stärkeren Dollar. Noch am Freitag war die US-Währung hingegen unter Druck geraten, der Euro war im Gegenzug auf ein Dreimonatshoch gestiegen. Auslöser waren Inflationsdaten aus den USA, die niedriger ausfielen als erwartet und eine etwas langsamere Zinsstraffung durch die US-Notenbank nahelegen. Am Montag konnte der Dollar jedoch etwas an Boden gut machen.