Am Wochenende hatte der Ölverbund Opec+ beschlossen, die Ölproduktion zu drosseln. Die Entscheidung führt zu einem starken Anstieg der Ölpreise, was an den Finanzmärkten die Sorge vor einer weiter hohen Inflation verstärkt. Vor dem Hintergrund einer hartnäckig starken Teuerung könnte die US-Notenbank Fed ihre Zinsen weiter anheben als bisher gedacht, was dem US-Dollar am Devisenmarkt Auftrieb verleiht.