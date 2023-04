Konjunkturdaten ergaben am Vormittag das Bild einer Euroraum-Konjunktur, die im ersten Quartal nur leicht über Stagnation gewachsen ist. Allerdings fiel die Entwicklung in den Euroländern sehr unterschiedlich aus: Während Italien und Spanien solide zulegten, stagnierte die deutsche Wirtschaft. Belastet wurde das Gesamtergebnis auch durch eine deutliche Schrumpfung der irischen Volkswirtschaft, deren Resultate aber oft durch Sonderfaktoren wie die hohe Zahl an ausländischen Unternehmen verzerrt sind.