Auch zum Franken verlor der Euro an Wert, allerdings weniger deutlich als zum Dollar. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte am frühen Abend bei 0,9718 Franken und damit gut 50 Rappen tiefer als am Morgen. Für das USD/CHF-Paar ergibt das zuletzt 0,9859 nach 0,9796 an Morgen.