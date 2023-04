Der Kurs des Euro ist am Freitag im Verlauf merklich unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung fiel bis auf 1,0972 US-Dollar, nachdem sie im europäischen Vormittagsgeschäft noch bis auf 1,1076 US-Dollar und somit auf den höchsten Stand seit Anfang April 2022 gestiegen war. Im New Yorker Handel wurde sie zuletzt mit 1,0992 Dollar gehandelt. Der Euro unterbrach so seinen jüngsten Aufwärtstrend zum Dollar.

14.04.2023 21:03