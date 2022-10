Der Dollar hat den Jobdaten auch gegenüber dem Franken klar angezogen. Derzeit wird er zu 0,9938 Franken gehandelt, am Mittag waren es 0,9912 und am Morgen gar 0,9895. Der Euro bleibt mit 0,9706 im Bereich von 0,97 kleben, am Mittag lag er etwas deutlicher über dieser Marke, im frühen Geschäft noch knapp darunter.