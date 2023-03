Auch in den USA rückt am Nachmittag die Geldpolitik in den Mittelpunkt. Es steht der von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Inflationsindikator PCE auf dem Programm. In den Vereinigten Staaten ist die Teuerung in den vergangenen Monaten ebenfalls gesunken, zuletzt allerdings nur langsam. Auch dort hält sich die Kerninflation auf hohem Niveau. Entsprechend werden ranghohe Notenbanker nicht müde, die Notwendigkeit einer straffen Geldpolitik zu betonen. Wie weit die Fed ihre Leitzinsen noch anhebt, ist gegenwärtig allerdings umstritten.