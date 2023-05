In der Türkei hat sich Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan in der Stichwahl durchgesetzt und steht jetzt vor grossen Herausforderungen. Die Währung hat in den vergangenen zwei Jahren massiv an Wert verloren. Bis zum Mittag gab die Lira nach und näherte sich damit wieder dem erst vergangene Woche erreichten Rekordtief.