Der Euro hat am Freitag einen Teil seiner Vortagesgewinne gegenüber dem US-Dollar eingebüsst. Die Gemeinschaftswährung kostet am Mittag 1,0762 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Zum Franken notiert der Euro dagegen mit 0,9707 wieder über der 0,97er-Marke. Der Dollar notiert zum Franken entsprechend ebenfalls höher; der Kurs liegt im Mittaghandel mit 0,9020 wieder über 0,90 Franken.

09.06.2023 13:01