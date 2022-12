Der Euro hat am Freitag nach der erneuten Annäherung an die Marke von 1,06 US-Dollar nachgegeben. In der Spitze wurden bis zu 1,0588 Dollar für die Gemeinschaftswährung gezahlt, womit sie dem bisherigen Hoch seit Juni wieder nahekam. Im Verlauf sorgten dann aber frische Wirtschaftsdaten aus den USA für eine Umkehr, die den Euro kurzzeitig fast einen Dollar-Cent kostete. Zuletzt wurden dann 1,0547 US-Dollar gezahlt nach 1,0537 Dollar am späten Nachmittag.

09.12.2022 21:12