Zum Franken blieb der Euro am Abend mit 0,9878 Fr. unter der Marke von 99 Rappen. Am Morgen hatte er noch fast einen halben Rappen höher notiert. Der US-Dollar liegt derweil mit 1,0000 Fr. genau auf Parität zur Schweizer Währung, nachdem er am Morgen noch etwas unter der Frankengrenze gehandelt wurde.