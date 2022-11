Wellen schlug am Nachmittag die Nachricht, dass die Zahl neu geschaffener Stellen in den USA überraschend anstieg. Die Zahl der Vakanzen kletterte im September auf 10,7 Millionen, während Ökonomen mit einem Rückgang gerechnet hatten. Das dürfte die Löhne im ohnehin heiss gelaufenen Arbeitsmarkt weiter antreiben und den Druck auf die US-Notenbank Fed erhöhen, die Zinsen weiter anzuheben. Anders als in Europa rührt die Teuerung in den USA zu einem grossen Teil aus steigenden Löhnen.