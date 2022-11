Der Kurs des Euro ist am Freitag im US-Handel auf kleine Berg- und Talfahrt gegangen. Zuletzt gab die Gemeinschaftswährung nach und kostete rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street 1,0328 US-Dollar sowie 0,9850 Franken. Das Paar USD/CHF lag bei 0,9536 nach 0,9527 am Nachmittag.

18.11.2022 21:01