Der Euro hat am Dienstag im US-Handelsverlauf weiter nachgegeben. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,0975 US-Dollar. Im frühen Handel war der Euro noch bis auf 1,1067 Dollar gestiegen, bevor er im Tagesverlauf peu à peu an Wert verlor. Am späten Nachmittag hatte die Gemeinschaftswährung noch 1,0988 Dollar gekostet.

25.04.2023 21:28