Der Euro hat am Donnerstag in einem eher richtungslosen Handel leicht nachgegeben. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 0,9885 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Leicht belastet wurde der Euro durch den US-Dollar, der zu vielen Währungen etwas zulegte.

06.10.2022 12:55