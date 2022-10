Der Kurs des Euro ist am Mittwoch im Tagesverlauf unter Druck geraten. Nachdem die Gemeinschaftswährung in der Nacht zunächst bis auf 0,9872 US-Dollar gestiegen war, bröckelten die Gewinne angesichts des starken Dollar peu a peu ab. Am Mittag kostet ein Euro 0,9796 Dollar und damit rund einen halben Cent weniger als am Vorabend.

19.10.2022 12:49