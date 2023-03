Unter Druck steht vor allem der US-Dollar. Zum Franken zeigt er sich mit Kursen von zuletzt 0,9144 wieder etwas erholt, nachdem er im bisherigen Tagesverlauf bis auf 0,9098 gesunken war. Auslöser für den Druck auf den Greenback sind fallende Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed wegen der Turbulenzen in den USA. Die grosse US-Bank Goldman Sachs rechnet nun nicht mehr mit einer weiteren Zinsanhebung für die nächste Fed-Sitzung in gut einer Woche.