Konjunkturdaten wurden am Vormittag zwar zahlreich veröffentlicht, am Devisenmarkt spielten sie jedoch keine entscheidende Rolle. Nach ersten Zahlen ist die Euroraum-Wirtschaft im Schlussquartal leicht gewachsen. Die befürchtete Rezession ist damit ein Stück weit unwahrscheinlicher geworden, allerdings fiel das Wachstum mit 0,1 Prozent mager aus. Belastung kam nicht zuletzt aus Deutschland, wo die Wirtschaft ebenso wie in Italien schrumpfte. In Frankreich und Spanien gab es dagegen ein leichtes Wachstum.