Der Euro hat am Mittwoch nach den Zwischenwahlen in den USA gegenüber dem US-Dollar nachgegeben. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0059 Dollar. Dies ist etwas weniger als noch im frühen Handel. Der Euro hat allerdings zwischenzeitlich deutlichere Verluste wieder wettgemacht.

09.11.2022 12:50