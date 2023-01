Der Eurokurs hat am Dienstag etwas nachgegeben. Zuletzt kostet die europäische Gemeinschaftswährung 1,0875 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch knapper unter der Marke von 1,09 Dollar notiert. Der Euro hat so seinen jüngsten Aufwärtstrend unterbrochen. Am Montag war er noch erstmals seit April 2022 über 1,09 Dollar gestiegen.

24.01.2023 17:12