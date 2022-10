Etwas zulegen konnte das britische Pfund, nachdem es an den Tagen zuvor teils deutlich nachgegeben hatte. Hintergrund der Pfund-Schwäche sind Turbulenzen auf dem britischen Kapitalmarkt, denen die Bank of England mit Wertpapierkäufen zu begegnen versucht. Eigentlich will sie den Eingriff Ende der Woche beenden. Die Frage ist, ob die Marktentwicklung dies zulässt: Am Mittwoch gerieten die Kurse britischer Anleihen wieder erheblich unter Druck, was wichtige Grossanleger wie Pensionskassen vor grosse Probleme stellt.