Zum Franken blieb die europäische Währung am Dienstagabend mit einem Kurs von 0,9968 Franken nahe der Parität, nachdem der Euro am Vorabend noch unter 99 Rappen notiert hatte. Der US-Dollar schwächte sich am Abend zur Schweizer Währung wieder leicht ab und notierte noch bei 0,9195 Franken.