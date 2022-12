Zum Franken hat sich der Euro ebenfalls verteuert. Das Währungspaar kletterte am späten Nachmittag über die 0,99-Marke und notiert aktuell bei 0,9923. Im Mittagshandel wurden noch 0,9881 Franken für den Euro verlangt. Auch der Greenback steht zum Franken am späten Freitagabend etwas fester. Der Dollar geht derzeit zu 0,9342 um nach 0,9305 am Mittag.