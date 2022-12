Der Franken hat sich am Montagnachmittag zum Euro kaum bewegt. Das Währungspaar notiert fast unverändert bei 0,9880. Auch zum Dollar gab es nur minimale Bewegung. Am Nachmittag steht das Dollar-Franke-Währungspaar bei 0,9335, nach 0,9325 am Mittag und 0,9324 am Morgen.