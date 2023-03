Der Euro hat sich am Donnerstag nach dem Kurseinbruch zur Wochenmitte stabilisiert. Die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,0618 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Der mit Spannung erwartete Zinsentscheid der Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Eurokurs zwar etwas schwanken lassen, unter dem Strich aber tat sich nicht viel.

16.03.2023 16:59