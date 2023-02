Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel über der Marke von 1,10 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1011 US-Dollar und damit in etwa so viel wie im asiatischen Handel. Vor der Leitzinsentscheidung in den USA am Vorabend hatte der Kurs noch bei gut 1,09 gelegen.

02.02.2023 07:49