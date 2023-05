Der Franken hat derweil am Freitag zu beiden Hauptwährungen an Terrain eingebüsst. Das EUR/CHF-Währungspaar wurde am späten Abend bei 0,9818 gehandelt nach 0,9763 am Morgen, bei USD/CHF waren es 0,8904 nach 0,8840. Als Begründung für die Schwäche des Frankens wurde vor allem die Schweizer Inflation genannt, die im April stärker zurückging als erwartet.