Zum Franken bewegte sich der Dollar derweil in engen Bahnen: Am späten Nachmittag kostete der "Greenback" mit 0,9456 nur leicht weniger als am Morgen (0,9471) und am Freitagnachmittag (0,9466). Der Euro verteuerte sich derweil gegenüber dem Franken leicht auf 0,9778 nach 0,9763 am Morgen.