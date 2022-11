Am Nachmittag stützten US-Konjunkturdaten den Euro etwas. So haben sich die konjunkturellen Aussichten im Oktober weiter eingetrübt. Der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren fiel den achten Monat in Folge. Dies lege nahe, dass sich die Wirtschaft möglicherweise bereits in einer Rezession befinde, sagte Direktor Ataman Ozyildirim vom Conference Board.