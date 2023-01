Der Eurokurs ist am Dienstag im US-Handel nach einer kleinen Berg- und Talfahrt zuletzt mit 1,0883 US-Dollar gehandelt worden. Am Morgen hatte er noch knapp unter der Marke von 1,09 Dollar notiert und war kurz nach dem Börsenstart an der Wall Street bis auf 1,0835 Dollar gefallen.

24.01.2023 21:08