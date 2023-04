Am Nachmittag haben Dollar und auch Euro zum Franken recht deutlich zugelegt. Im späten Handel fing sich der Franken aber wieder. Am Abend geht der Euro zu 0,9858 Franken um, nachdem er am Nachmittag mit 0,9879 schon wieder kurz an der Marke von 0,99 kratzte. Der Dollar notiert aktuell bei 0,8940 und damit wieder spürbar unter den 0,8975 vom Nachmittag, aber deutlich über den 0,8909 im frühen Handel.