Der Franken hat sich gegenüber dem Euro und auch dem Dollar kaum verändert. Am Abend verteidigt der Euro die Parität ganz knapp mit 1,0010. Im Vergleich zum Nachmittag (1,0004) hat er minimal zulegen können. Auch beim Franken-Dollar-Paar waren die Kursschwankungen am heutigen Handelstag sehr gering. Der Dollar steht am Abend etwas schwächer dar als am Vortag und wird mit 0,9212 Franken gehandelt.