Das Euro kann die Parität zum Franken verteidigen. Am Abend notiert er fast unverändert zum Vortag bei 1,0016, nach 1,0012 am Nachmittag. Gegenüber den Dollar büsst der Franken hingegen etwas an Boden ein. Ein Dollar notiert am Abend bei 0,9200 Franken, nachdem er am Morgen noch bei 0,9172 Franken lag.