Der Franken ist derweil gegenüber beiden Hauptwährungen weiter schwächer geworden. So kostete das EUR/CHF-Paar zuletzt 1,0040 Franken nachdem es am Morgen noch nah an der Parität gehandelt wurde. Der US-Dollar kostete zuletzt 0,9253 Franken nach 0,9233 am Nachmittag.