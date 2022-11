Der Euro hat am Mittwoch zwischenzeitliche Gewinne nicht halten können. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0304 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Zeitweise war ein Euro 1,04 Dollar wert gewesen, er gab anschliessend aber wieder nach.

30.11.2022 17:17