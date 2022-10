Am Devisenmarkt warten Anleger auf neue Daten zur Preisentwicklung in den USA. Am Nachmittag stehen Kennzahlen zu den Erzeugerpreisen auf dem Programm, die Hinweise auf die allgemeine Preisentwicklung liefern können und daher am Markt derzeit stark beachtet werden. Ausserdem wird die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend erwartet. Es wird allgemein damit gerechnet, dass die Aussagen in der Mitschrift auf weitere starke Zinserhöhungen in den USA hindeuten.