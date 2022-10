Der Euro hat am Montag von der sichtbaren Risikobereitschaft der Anleger profitiert. Im New Yorker Handel kletterte die Gemeinschaftswährung im Einklang mit den starken Aktienbörsen auf 0,9845 US-Dollar, womit sie noch etwas mehr wert war als im späten europäischen Nachmittagsgeschäft. Am Morgen hatte der Euro noch unter 0,98 Dollar kursiert.

17.10.2022 21:06