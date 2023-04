Der Euro hat sich am Donnerstag gegenüber dem US-Dollar etwas von seinem am Vortag markierten einjährigen Höchststands entfernt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1040 US-Dollar. Am Mittwoch war der Kurs bis auf 1,1095 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Ende März 2022 geklettert.

27.04.2023 12:49