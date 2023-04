Der Devisenmarkt reagierte zuletzt vor allem auf Wirtschaftsdaten aus den USA. So waren in den vergangenen Tagen Daten vom Arbeitsmarkt und konjunkturelle Frühindikatoren hinter den Erwartungen zurückgeblieben. In dieses Bild passten auch die am Donnerstag veröffentlichten wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die deutlich höher als erwartet ausfielen. Dies dämpft die Erwartung auf weitere Zinsanhebungen in den USA. Die Kursverluste des Dollar hielten sich jedoch in Grenzen. Mit grosser Spannung wird der an diesem Freitag anstehende monatliche Bericht des Arbeitsministeriums erwartet.