Der Euro hat am Montag leicht zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0682 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. Zum Schweizer Franken legte der Euro zuletzt auf 0,9954 Franken zu. Der US-Dollar kostete mit 0,9320 Franken etwas weniger als im asiatisch geprägten Handel am Morgen noch.

06.03.2023 17:00