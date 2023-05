Sehr schwache Konjunkturdaten aus den USA stützten den Euro nur vorübergehend. Der Frühindikator für die Industrie in der Region New York hat sich deutlich stärker als erwartet eingetrübt. Der Empire-State-Index erlitt den stärksten Rückgang seit April 2020. Eine Abschwächung der Wirtschaft in den USA spricht tendenziell gegen weitere Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank.