Zum Franken hat sich der Euro am Dienstag dagegen abgeschwächt und wird derzeit zu 0,9877 Franken gehandelt nach 0,9923 am Freitagabend. Auch der Dollar hat zum Franken an Wert eingebüsst und kostet aktuell 0,9275 Franken nach 0,9342 am Vorwochenschluss.