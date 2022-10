Auch zum Franken stieg der Euro merklich an. Am späten Abend notiert er bei 0,9773 Franken. Am Morgen hatte er noch weniger als 97 Rappen gekostet. Der Dollar stieg zum Franken nach den US-Inflationsdaten - wie auch zum Euro - nur vorübergehend deutlich an und zwar bis auf 1,0074 Franken. Am späten Abend notiert er wieder unter der Parität bei klar tieferen 0,9987 Franken. Am Morgen hatte die US-Währung 0,9977 Franken gekostet.