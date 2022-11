Der US-Dollar befand sich am Abend auch gegenüber dem Franken weiter auf Talfahrt. Er kostet derzeit 0,9422, nach 0,9426 am späten Nachmittag und noch klar über 0,95 am Mittag. Der Euro hat sich mit 0,9795 Fr. wieder etwas der Marke von 0,98 angenähert.